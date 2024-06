fotoreportage

Laatste steen voor nieuw schoolgebouw Gilde Vakcollege Techniek markeert mijlpaal

1 uur geleden

GORINCHEM • Met een symbolische ‘laatste steen’ sloot Gilde Vakcollege Techniek donderdag één van de laatste fases van bouw van het nieuwe thuis aan de Grote Haarsekade 123 in Gorinchem af. Het schoolgebouw is nog niet af, de komende maanden wordt alles afgewerkt en klaargemaakt om leerlingen les te kunnen gaan geven.

Directeur Krijn Redert is voorafgaand aan de officiële handelingen een tevreden mens. “Het bouwproces is zeer goed gegaan. We lopen zelfs vijf weken voor op schema.”

Hij vervolgt: “Een groot voordeel was dat wij zelf veel kennis van de sector in huis hebben. Het bouwteam vond het een grote meerwaarde om met ons op hetzelfde niveau te kunnen sparren.”

Op de drempel van de toekomst

De afronding van jaren van inspanningen is nu dichtbij. Henri van Breugel, voorzitter van het college van bestuur van de Willem van Oranje Onderwijsgroep (waar Gilde Vakcollege Techniek onderdeel van uitmaakt), noemt het in zijn toespraak een mijlpaal.

“In de Romeinse tijd was dat een punt op de route. We zijn onderweg en staan nu op de drempel van de toekomst. Deze school is meer dan alleen steen en hout. Hier krijgen jonge mensen de kans om hun talenten te ontdekken en te ontwikkelen.”

‘We kunnen niet wachten om te verhuizen’

Dat kon vanzelfsprekend ook in het huidige onderkomen, maar dat gedateerde gebouw kent – voorzichtig gezegd - de nodige beperkingen. Redert: “Als we nu zien waar we naar toegaan, kunnen we niet wachten om te verhuizen.”

In zijn speech roemt de directeur vooral de bijdrage van bedrijvenkring Wetech, sinds jaar en dag in touw om het technisch onderwijs op de Gorinchemse school te ondersteunen.

Doorlopende leerroute en Techniekhavo

“We mogen in onze handjes knijpen dat we zo’n technische school in onze streek hebben”, benadrukt Wetech-bestuurslid Jan van Wingerden op zijn beurt. “Ik durf te zeggen dat dit uniek is in Nederland.”

Hij noemt naast de nieuwbouw nog twee belangrijke mijlpalen: “Het realiseren van een doorlopende leerlijn, waardoor leerlingen op dezelfde school en met dezelfde leerkrachten het BBL-traject kunnen volgen. Én de Techniekhavo, die echt in een behoefte voorziet.”

‘Techniekonderwijs blijven wij steunen’

De 300 bedrijven van Wetech leverden ook letterlijk hun steentje aan de nieuwbouw. Zij kregen de kans om een baksteen met daarop hun bedrijfsnaam te sponsoren.

Als oud-leerling mocht Jan van Wingerden met het verwijderen van een doek deze stenen onthullen. “Voor ons blijft het hier niet bij. Wij blijven ons steentje bijdragen om het techniekonderwijs in onze regio te steunen.”

God is de bouwer van alles

Daarna volgt een tweede officiële handeling, verricht door Henri van Breugel. Met het wegtrekken van een doek komt de Bijbeltekst ‘Elk huis heeft een bouwer, maar God is de bouwer van alles’ in beeld.

Het is het resultaat van een prijsvraag onder de leerkrachten. Redert: “We vroegen om een tekst en kregen vele suggesties binnen.”

Met een glimlach: “Sommigen vielen al snel af. ‘Wie kennis vermeerdert, vermeerdert smart’ leek ons een minder geslaagde optie.”

De christelijke identiteit van Gilde Vakcollege Techniek krijgt met de tekst die pontificaal naast de ingang te zien is een prominente plek. Van Breugel: “Deze boodschap nemen we met ons mee in de komende jaren: er is Iemand op Wie we mogen bouwen en vertrouwen.”

Verhuizen en installeren

Aansluitend maakten vele aanwezigen gebruik van de kans om het nieuwe schoolgebouw van binnen te bekijken. Daar is alles nog ‘under construction’.

Krijn Redert: “We hebben ruim een half jaar nodig voor de inrichting, onder meer door de ingewikkelde klus om alle apparatuur en machines te verhuizen en te installeren. Op 6 januari verhuizen we. De officiële opening is hopelijk diezelfde maand of in februari.”