Beter toezicht op Deltawateren door nieuw patrouillevaartuig OZHZ

ma 3 jun 2024, 11:29

Nieuws 208 keer gelezen











DORDRECHT/REGIO • Omgevingsdienst Zuid-Holland Zuid (OZHZ) heeft vrijdag een nieuw patrouillevaartuig in gebruik genomen.

Hiermee houdt de OZHZ in de hele provincie Zuid-Holland toezicht in Natura 2000 gebieden. Het nieuwe patrouillevaartuig werd vrijdag feestelijk gedoopt in de haven van Dordrecht door de zesjarige Clara, die dat deed namens de volgende generaties dopen.

Het nieuwe groene boegbeeld van natuurbescherming

Het patrouillevaartuig wordt het nieuwe groene boegbeeld van natuurbescherming in de Zuid-Hollandse Delta. Het nieuwe vaartuig gaat er niet alleen technisch op vooruit. Het is elektrisch aangedreven en wordt door een hybride installatie gevoed. Daarnaast voldoet het aan de modernste milieueisen. De accu’s zorgen voor genoeg stroom aan boord, waardoor er in een natuurgebied geen schadelijke uitstoot plaatsvindt.

Toezicht dag en nacht

Er zijn in Zuid-Holland 21 beschermde gebieden, de zogenaamde Natura-2000 gebieden. ZDeze natuurgebieden moeten beschermd worden en blijven. De oude boot is niet geschikt om veilig in de nacht of met slecht zicht te opereren. De nieuwe boot wel. Met een warmte beeldcamera, radar en een betere navigatiesysteem kunnen de inspecteurs van OZHZ nu ook in het donker hun werk uitvoeren.

Van stropers tot snelheidsduivels op het water

OZHZ constateert tijdens controles op de Deltawateren regelmatig overtredingen. Dat kan gaan over vergunningen die niet in orde zijn bij beroepsvissers of herstelprojecten. Dit noemen we Natura 2000-activiteiten. Maar ook over recreanten die in een natuurgebied te snel varen, te veel geluid veroorzaken of vissen op plekken waar dit niet is toegestaan. Soms komen de inspecteurs ook grotere overtredingen tegen, zoals stroperijzaken. En kunnen ze een drone gebruiken om illegale vistuigen op te sporen, waarbij ook soms hennepkwekerijen worden ontdekt.

Ronald Visser, directeur OZHZ: “Met dit nieuwe vaartuig beschikken de medewerkers over beter en professioneler gereedschap. Het maakt ons flexibeler en het komt de samenwerking ten goede. Het beschermen van de natuur doen we natuurlijk niet alleen. Zo werken we onder andere nauw samen met de politie, andere omgevingsdiensten, Natuurmonumenten, Staatsbosbeheer, Sportvisserij Zuidwest Nederland en Zuid-Hollands landschap. Zo beschermen we samen de natuur. Voor nu én de volgende generaties.”