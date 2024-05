Auto te water langs Parallelweg in Arkel; bestuurder spoorloos

1 uur geleden

ARKEL • Aan de Parallelweg in Arkel is in de nacht van zaterdag op zondag een auto te water geraakt. De bestuurder is nog niet aangetroffen.

Diverse hulpdiensten rukten rond 03.15 uur met spoed uit naar de Parallelweg, want er zou daar een auto half in de sloot liggen.

Brandweer doorzoekt de sloot

De brandweer rukte uit met onder meer een oppervlaktereddingsteam en twee duikteams. Bij de auto werd niemand aangetroffen. De brandweer heeft de sloot korte tijd doorzocht, om zeker te zijn dat er geen persoon te water zou zijn geraakt. Dat bleek niet het geval.

De auto werd aangetroffen langs een bromfietspad. Vermoedelijk heeft de bestuurder de auto proberen te keren, waarna het voertuig in de sloot terecht kwam.

De politie doet verder onderzoek naar de eigenaar van de auto. Het verlaten van de plaats van een ongeval is strafbaar.

Bron: ZHZ Actueel