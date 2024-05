Sprookjeshuwelijk in Gorinchem van bijzonder stel

1 uur geleden

Nieuws Fotoseries 527 keer gelezen











Link ophalen Gekopieerd

GORINCHEM/GIESSENBURG • Het verliefde stel Henrieke en Daniel is vrijdag getrouwd. Fotograaf Denise Motz uit Papendrecht heeft hun sprookjesbruiloft mogen fotograferen.

Henrieke uit Gorinchem en Daniel uit Giessenburg leerden elkaar kennen tijdens een opvoering van het TolTheater (’Alles went in de tent’ ofwel ‘Boer zoekt vrouw’), vertelt Carolina Verdonk de Groot, de moeder van Henrieke.

Ze facetimeden urenlang

“De vonk sloeg over, maar een jaar later kregen zij pas echt verkering. Door corona waren ze lange tijd gescheiden, maar belden en facetimeden ze urenlang. Op 26 mei 2023 vroeg Daniel Henrieke bij Buiten de Waterpoort ten huwelijk en het antwoord was ja!”

Elke week meldde Henrieke op Facebook hoeveel weken ze verkering had met de trouwdatum er alvast bij (24-5-2024). Daniel woont begeleid in Matthijs Marijke in Giessenburg en Henrieke nog thuis bij haar ouders. Sinds een klein jaartje ‘latten’ ze: het ene weekend in Giessenburg en het andere weekend in Gorinchem.

Beroemd stel

Het stel is beroemd in Gorinchem en omstreken en de bruiloft werd druk bezocht door familie en vrienden, de mensen van het Toltheater, Outsider Art en Matthijs Marijke. Het werd een groot feest.

Fotograaf Denise Motz uit Papendrecht was vereerd dat ze de bruidsreportage van het tweetal mocht maken en vertelt hoe het allemaal verliep die dag: “We hadden heel de dag van tevoren doorgesproken en ze wisten precies alle onderdelen van de dag uit hun hoofd. Daniel kwam Henrieke ophalen in Gorinchem en wat was dat een spannend moment. Henrieke had tranen in haar ogen van ontlading, nu kon de dag echt beginnen. Dat het regende, maakte ze helemaal niet uit en was dit voor Henrieke en Daniel heel normaal, net als dat de zon schijnt. Daar kunnen wij nog zoveel van leren.”

Zelfgeschreven geloften

De ceremonie werd gehouden in het oude Stadthuys in Gorinchem. Zij lazen elkaar hun zelfgeschreven geloften voor en gaven elkaar een dikke ‘ja’! Na de ceremonie kwam de koninklijke balkonscène, waarbij iedereen buiten naar het kersverse bruidspaar zwaaide, die op het balkon stond. Daarna liep het bruidspaar door een zelfgemaakt erehaag, werd de taart aangesneden, felicitaties en cadeaus gegeven en heerlijk gegeten met live & cooking. Tijdens de avond vertoonde het bruidspaar een prachtige, ingestudeerde openingsdans en werd de avond afgesloten met magische sterretjes.

Fotograaf Denise Motz probeert de essentie van het leven te vangen, liefde. Door haar journalistieke en verhalende vorm van fotografie worden unieke en echte momenten vastgelegd. Ze vertelt: “De foto’s en het verhaal van de bruiloft moeten het gevoel geven dat je er bij was.”