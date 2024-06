Pepijn van Merkerk jeugdkampioen De Kroonschijf

BRANDWIJK • Pepijn van Merkerk is jeugdkampioen van damvereniging De Kroonschijf geworden. Hij was in een spannende strijd verwikkeld met Brandwijker Sven Schakel, die in de laatste ronde echter cruciale punten liet liggen.

Eindstand per categorie:

Categorie A (voortgezet onderwijs): 1. Thijs Schakel; 2. Rafael Koers; 3. Bernice Hofman.

Categorie B (groep 8): 1. Pepijn van Merkerk; 2. Thomas van Vught; 3. Thijs Koorevaar.

Categorie C (groep 7): 1. Sven Schakel; 2. Joas Struik; 3. Levi Stam.

Categorie D (groep 6): 1. Jurre Vonk; 2. Floris Tukker; 3. David Vlot.

Categorie E (groep 5): 1. Daniel van Vught; 2. Noud den Besten; 3. Sara van der Wal.

Europees kampioenschap

Zes dammers van De Kroonschijf zullen Nederland deze zomer vertegenwoordigen op het Europees kampioenschap in Letland. Bij de pupillen doen mee: Pepijn Merkerk, Thijs Schakel en Sven Schakel. En bij de welpen: David Vlot, Jurre Vonk en Floris Tukker.

Na de zomervakantie start de jeugdcompetitie van De Kroonschijf weer. Nieuwe leden vanaf acht jaar zijn van harte welkom om zich aan te melden. Voor meer informatie kunnen geïnteresseerden contact opnemen met jeugdleider Jeroen Schakel via: info@dekroonschijf.nl of 06-11425786.