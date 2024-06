Verkoop van appeltaarten voor nieuwe ramen in kerk van Schelluinen

17 minuten geleden

Nieuws











SCHELLUINEN • In Schelluinen zijn flyers bezorgd, waarmee appeltaarten besteld kunnen worden. De opbrengst van deze actie is voor de vervanging van de ramen in de Hervormde kerk.

De Dorpskerk is 100 jaar oud en de kozijnen en ramen zijn hard aan vervanging toe. Met name in de koude tijd van het jaar wordt in het gebouw veel tocht ervaren.

Sinds 2018 is er daarom een commissie opgericht, met als doel om de bestaande ramen te vervangen voor nieuwe exemplaren. Ondanks dat de investeringskosten zo laag mogelijk worden gehouden, is het benodigde bedrag, wat voor het totale ramenproject nodig is, best groot.

Voor meer informatie of meedoen aan de actie voor nieuwe kerkramen in Schelluinen: zie www.hervormdschelluinen.nl.