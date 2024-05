Schoolvoetbalteam Ameide wint districtsfinale en plaats zich voor landelijke finale

MIDDELBURG/AMEIDE • Het jongensteam van de beide basisscholen in Ameide heeft de districtsfinale van het schoolvoetbal gewonnen.

Nooit eerder in de historie is Ameide zover gekomen. In Middelburg werd in vijf spannende wedstrijden afgerekend met andere regionale winnaars uit Zuid-Nederland. Daarmee heeft het team uit Ameide zich geschaard bij de zes beste teams van het land.

Door deze prachtige overwinning hebben de jongens zich geplaatst voor de landelijke finale op 12 juni, waar bepaald zal worden wie het beste schoolvoetbalteam van Nederland heeft. Deze finale vindt plaats op de KNVB-campus in Zeist.