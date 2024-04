Meerkerkse Marloes den Hartog (18) Nederlands kampioen brood- en banketbakker: ‘Drie keer is scheepsrecht’

MEERKERK • De 18-jarige Meerkerkse banketbakster Marloes den Hartog sleepte vorige week in haar leeftijdscategorie de nationale titel binnen.

“Drie keer is scheepsrecht”, lacht de Meerkerkse vol trots. “In 2022 werd ik tweede in de regio en mocht ik niet naar de finale. Vorig jaar wel en eindigde ik op de derde plek.”

Andere aanpak

Dit jaar pakte Marloes het anders aan. “Serieuzer ook. Van mijn leermeester en ook werkgever mocht ik volop oefenen in de zaak. Aan het eind van een zaterdagmiddag had ik alle ruimte bij Perfri aan de Zouwendijk in Meerkerk. En dat is heerlijk werken. In alle rust mijn producten voorbereiden, de precieze grammetjes afwegen en structuren bekijken. Het moet allemaal kloppen.”

Marloes weet waar over ze praat. Als kleuter bakte ze al cupcakes voor vriendinnetjes en verjaardagstaartjes voor familieleden. Het (ver)zorgen zat al vroeg in het bloed. “Op de middelbare school wilde ik aanvankelijk iets gaan doen in de kinderopvang, maar eenmaal op stage vond ik het echt vreselijk. Mijn volgende stageadres was bij Bart de Gans en ik was verkocht. Ik kon gelijk starten als weekendhulp. “

Kijkje in verschillende keukens

Voor haar ontwikkeling keek ze ook in de keuken bij Bakkerij de Jager uit Leerdam. “Een hele grote bakkerij, met maar liefst zes winkels. Ik heb er veel geleerd. Een jaar later liep ik stage bij De Ambachterij in Schoonrewoerd. Net weer een iets verfijndere bakker, die naast brood ook veel gebakjes en patisserie maakt.”

Marloes, inmiddels bijna afgestudeerd aan het Curio in Breda, keerde weer terug bij Perfri en haar werkwijze werd nog meer bijgeslepen. Vol vertrouwen ging ze naar de finaleronde. Met succes.

Lovende jury

De opdracht was simpel; maak binnen vijf uur twee identieke taarten en een aantal gelijke bonbons. Marloes slaagde met vlag en wimpel en eindigde bovenaan met een prachtige 8,4 als eindcijfer. “Ruim voor de nummer twee, die bijna een vol punt lager scoorde.” De jury was lovend: ‘Ga zo door, super werk en heel smaakvol. De peren hebben een goede bite’.

Marloes: “Natuurlijk was ik trots en het is voor mij een goede stimulans om de vervolgopleiding ‘patisserie’ te doen. Ik hoop, nee ik reken er wel een beetje op dat ik wordt toegelaten.”

Eigen zaak

Toekomstplannen heeft de jonge Marloes zeker. “Op termijn wil ik een eigen zaak beginnen, maar voorlopig blijf ik nog bij Perfri. Nog genoeg te leren en lekker dichtbij op het fietsje naar mijn werk. Ik krijg bovendien alle ruimte. In mijn vrije tijd zit ik ook niet stil, want voor familie en kennissen bak ik lekkernijen op bestelling. Ik moet nog wel één ding leren en dat is genieten van chocola. Want eigenlijk houd ik helemaal niet van dat spul.”