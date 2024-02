Leerbroekse Guido deed mee aan Winter Vol Liefde: ‘Prima om spraakmakend genoemd te worden’

di 6 feb 2024, 09:33

LEERBROEK • Guido van den Berg (43) emigreerde in 2011 vanuit Schoonrewoerd naar Arjeplog in Lapland, Zweden, een dorp ver van de bewoonde wereld. Een avontuurlijke, stoere vrouw vinden bleek lastig in het kleine dorp. Dus deed hij afgelopen jaar mee aan Winter Vol Liefde, het populaire tv-programma dat Nederlanders, woonachtig in winterse gebieden, volgt in de zoektocht naar liefde.

Het werd lachen, gieren brullen, hij zoende met twee dames en Guido eindigde met de 40-jarige Marja. Een paar maanden later vindt Guido toch de liefde bij een ander, een vrouw die zich wél had ingeschreven maar die destijds niet naar Zweden kon komen. Guido blikt terug op zijn tijd in Schoonrewoerd en Leerbroek, en vertelt over zijn nieuwe romance.

Emigreren was altijd de droom

Guido groeide op in Leerbroek en verhuisde later zelfstandig naar Schoonrewoerd. Hij woonde midden in de polder, aan het einde van een doodlopende weg.



Maar het dorpse leven was niet bestemd voor Guido, hij hoorde er niet thuis. “Ik was zo anders dan anderen. Ik was veel weg, ik feestte in de grote stad. Ik leefde een totaal ander leven dan mijn buurtgenoten toen ik een tiener was.”

Emigreren naar Zweden, dat was altijd al het doel. In 2011 was het zo ver en vertrok hij naar Arjeplog voor de liefde. Dertien jaar later hield de relatie geen stand maar woont Guido nog altijd in de kou, ver van de bewoonde wereld. En hóe ver van de bewoonde wereld hij af woont, is bijna onmogelijk te realiseren voor anderen, volgens Guido.



“Je staat niet met een half uurtje wandelen in het dorpshart. Er is werkelijk waar helemaal níks in de buurt. Dat zou een bizarre gewaarwording zijn voor sommigen, maar ik hou er ontzettend van. Het besef dat je volledig alleen bent in de wildernis, vind ik heerlijk. Al weet ik zeker dat niet iedereen dit trekt.”

Poepdoos en boxers aan horens

Afgelopen jaar durfden vijf vrouwen het toch aan om die koude plek op te zoeken voor het programma Winter Vol Liefde. De winterse versie van B&B Vol Liefde, het programma dat in 2023 dagelijks een miljoen kijkers trok. Guido werd bij het Nederlandse publiek bekend als spraakmakende deelnemer door zijn ‘Zweedse poepdoos’, ofwel het buitentoilet, en zijn onderbroeken die te drogen hingen aan horens van wilde dieren.



“Ik heb gewoon een toilet in huis, laat ik dat voorop stellen, haha. Maar op X brandde iedereen los over die poepdoos. Het boeide mij echt niks. Ik vind het prima om spraakmakend genoemd te worden. Ik ben volledig mezelf gebleven.”

Niet de juiste match

Guido bleef uiteindelijk over met deelnemers Marja en Esmeralda. Hij zoende met beiden en koos voor Marja, al hield dat geen stand.



“Ik was blij met mijn keuze. Maar feit is wel dat dit uiteindelijk niet de juiste match was. Mensen onderschatten hoe apart het is om te daten in een programma. Je propt een half jaar aan quality time in drie weken. Dat is super intensief. Als je daarna ‘alleen’ samen achterblijft leer je elkaar op een andere manier kennen.”



Guido had zich niet kunnen voorbereiden op die achtbaan, hij was voor zijn deelname namelijk alles behalve B&B Vol Liefde fan. “Ik ging er als ‘maagd’ in.”

Tóch kan Guido het programma heel dankbaar zijn. Een vrouw die zich wel inschreef maar die niet in de gelegenheid was daadwerkelijk deel te nemen door haar werk, heeft zijn hart veroverd.



“Uiteindelijk is het maar beter ook dat het zo is gelopen. Ze houdt totaal niet van publiciteit, dat hele circus met camera’s en deelnemers was niks voor haar geweest. We houden daarom ook nog even geheim wie ze is. Maar we zijn heel blij samen.”

Overal herkend worden

Guido bezoekt Nederland regelmatig, het contrast tussen de drukte daar en de rust in Arjeplog is voor hem alleen maar extremer geworden na zijn deelname aan het programma.



“Ik zie soms wekenlang helemaal niemand in Zweden. Ik kan gelukkig goed tegen de rust en stilte en hoef niet eenzaam te zijn. Ik heb gewoon sociale media. Maar in Nederland word ik nu overal herkend, ik kan nergens meer heen zonder aangesproken te worden. Dat is super leuk, maar zo’n extreem verschil.”

De toekomst lijkt veel in petto te hebben voor Guido, hij zou graag nog eens meedoen aan een tv-programma. Maar hij wil ook graag lezingen gaan geven. “Ik heb veel te vertellen over het leven in de wildernis. En omdat ik zelf jong en wild ben geweest kan ik jongeren bereiken. Ik hoop ze iets bij te kunnen brengen in de toekomst.”