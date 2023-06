Inloopavond over opvang alleenstaande minderjarige vluchtelingen in Boerenklaas

21 minuten geleden

BRANDWIJK • Inwoners van Brandwijk en Molenaarsgraaf zijn per brief uitgenodigd voor een inloopavond op 20 juni over plannen voor opvang van tien alleenstaande minderjarige vluchtelingen met verblijfstatus in de Boerenklaas.

De inloopavond vindt plaats op van 18.00 – 20.00 uur in de Boerenklaas. Inwoners en ondernemers van Brandwijk en Molenaarsgraaf kunnen vragen stellen over de opvang en de vergunningverlening aan de betrokkenen: NIDOS, Meerkerk Bouwprojecten, TMC Pro en de gemeente.

De gemeente Molenlanden stuurde in februari ook al een brief over de plannen naar de inwoners van Brandwijk-Molenaarsgraaf. Voor deze kleinschalige locatie zijn in de periode daarna de plannen verder uitgewerkt.

NIDOS

Een deel van de Boerenklaas in Brandwijk staat al langere tijd te huur. NIDOS, de organisatie in Nederland die verantwoordelijk is voor de opvang en begeleiding van alleenstaande minderjarige vluchtelingen, is gewezen op deze locatie.

Na een bezoek heeft NIDOS aangegeven dat het pand, na verbouwing, een geschikte locatie is voor de opvang van 10 minderjarige vluchtelingen. Op deze locatie zal 24-uurs-begeleiding voor de jongeren aanwezig zijn. Het is de bedoeling dat de jongeren 5 jaar in de Boerenklaas kunnen blijven wonen. De betrokkenen spreken die termijn af in een huurovereenkomst.

Om de locatie geschikt te maken, moest naast een vergunning voor de verbouwactiviteiten ook de bestemming van dit pand veranderd worden naar ‘groepswonen’. Beide zijn aangevraagd en de beoordeling hiervan is positief. De vergunning zal 19 juni verleend worden.

Verbouwperiode

Na 19 juni is er zes weken de gelegenheid om een gemotiveerd bezwaarschrift in te dienen bij het college van burgemeester en wethouders. NIDOS zal na 19 juni opdracht verstrekken aan TMC PRO, om de locatie geschikt te maken en de huisvesting en begeleiding van de jongeren te verzorgen.

De verbouwperiode zal ongeveer drie maanden bedragen. Voordat de opening plaatsvindt, organiseert de gemeente een Open Huis-activiteit, bijvoorbeeld een koffiemoment voor belangstellenden.