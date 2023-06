• Eén van de molens van de SIMAV in Groot-Ammers.

Molenstichting SIMAV vraagt meer geld van gemeenten en Waterschap Rivierenland

1 uur geleden

Nieuws 149 keer gelezen

ALBLASSERWAARD • Molenstichting SIMAV vraagt na vijf jaar om een verhoging van de bijdragen van gemeenten en Waterschap Rivierenland; Molenlanden, Papendrecht en het waterschap krijgen nog een extra verzoek.

In vijf jaar tijd bleef de bijdrage van Waterschap Rivierenland en de gemeenten die de Stichting tot Instandhouding van Molens in de Alblasserwaard en de Vijfheerenlanden ondersteunen gelijk; het werd wat betreft het bestuur van de SIMAV dus zeker tijd om over een verhoging na te denken.

“Ook al omdat vanwege de inflatie en de gestegen kosten van onder meer materialen het steeds lastiger voor ons wordt om het onderhoud van de molens te kunnen blijven garanderen”, stelt penningmeester Maks van Middelkoop. “In het afgelopen jaar alleen al zijn de organisatie- en onderhoudskosten fors toegenomen met gemiddeld circa elf procent. Gelukkig kunnen we tot en met dit jaar gebruikmaken van onze reserves, maar dit kan niet zo blijven en dit vraagt met ingang van 2024 om bijsturing.”

Verhoging

Daarom vraagt de stichting aan de gemeentebesturen om een verhoging van tien procent, ingaande vanaf komend jaar: van 31 cent per inwoner en 2.500 euro per molen op het gemeentelijk grondgebied naar 34 cent en 2.750 euro (Gorinchem heeft dit al gedaan). Voor het waterschap gaat het om respectievelijk 0,031 euro naar 0,034 euro per inwoner.

Richting Molenlanden, Papendrecht, Sliedrecht en Waterschap Rivierenland doet de SIMAV een dringende oproep om aan te sluiten bij deze regeling. Zij besloten in 2018 namelijk om hun eigen subsidieregeling aan te houden en niet aan te sluiten bij de overige gemeenten.

Lager

“Terwijl destijds leden van de colleges van burgemeester en wethouders van deze gemeenten en de heemraad van het waterschap die in het algemeen bestuur zaten hier wel hun handtekening onder hebben gezet”, vult Van Middelkoop aan. “De eigen subsidieregeling zorgde ervoor dat de bijdrage aan de SIMAV een stuk lager was dan de afgesproken regeling. Wij hopen dat de gemeenteraden van Alblasserdam, Papendrecht en Sliedrecht nu alsnog besluiten om ons de verhoogde bijdrage toe te kennen.”

De molenstichting krijgt ook via andere kanalen, zoals de provincie, geld voor beheer en onderhoud. Maar dit is volgens Maks van Middelkoop niet voldoende. “Dit dekt de helft van de kosten voor groot onderhoud en restauraties. Voor de overige kosten gebruiken we het geld van gemeenten en het waterschap.”