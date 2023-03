Molenlanden ontvangt bijna 3,5 ton voor klimaatadaptatie

38 minuten geleden

Algemeen 138 keer gelezen

MOLENLANDEN • De gemeente Molenlanden heeft vanuit het Rijk 343.637 ontvangen om projecten uit te voeren die te maken hebben met klimaatadaptie.

Het gaat om een potje met extra geld waarmee gemeenten de klimaatverandering kunnen pareren. Half maart heeft de gemeente Molenlanden gehoord dat alle ingediende projecten zijn goedgekeurd voor de subsidie.

Het gaat om een wadi bij het woningbouwproject in de Schoolstraat Nieuwpoort, een wadi bij de woningbouw aan de Doetse Vliet in Giessenburg, klimaatadaptieve bestrating bij de vertreklocatie OBS Het Tweespan in Schelluinen, een waterberging bij de uitbreiding van de woonwagenlocatie in Arkel, een wadi bij de nieuwe werklocatie van de gemeente in Bleskensgraaf, groene parkeerplaatsen op het Melkwegplein, ook in Bleskensgraaf en extra maatregelen voor de waterafvoer op de vertreklocatie van het gemeentehuis in Hoornaar.