College Molenlanden wil ruim 1,2 miljoen euro investeren aan eerste aanpak riool

11 minuten geleden

Algemeen 81 keer gelezen

MOLENLANDEN • Het college van B&W van de gemeente Molenlanden gaat aan de gemeenteraad voorstellen om ruim 1,2 miljoen euro te investeren in de aanpak van het tekort schietende rioolstelsel in een aantal kernen.

De rioolstrengen die er het slechtst aan toe zijn, worden eerst aangepakt. Het college wil 1.150.000 euro investeren om de capaciteitsproblemen in Langerak, Goudriaan, Bleskensgraaf, Oud-Alblas (oost) en Molenaarsgraaf op te lossen.

Daarnaast wil het college werken aan kortetermijnoplossingen, zoals het afkoppelen van regenwater en het automatiseren van rioolsystemen in delen van Brandwijk, Giessen-Oudekerk, Giessenburg, Groot-Ammers, Hoogblokland, Nieuw-Lekkerland, Noordeloos, Streefkerk en Wijngaarden. Ook moeten toekomstige ontwikkelingen in beeld gebracht worden en de effecten daarvan op het riool. Voor deze zaken is een bedrag van bijna anderhalve ton nodig.