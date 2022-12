CU wil helderheid over eerder afgewezen plan voor Tweespan in Schelluinen

do 8 dec 2022, 09:23

SCHELLUINEN • De fractie van de ChristenUnie wil helderheid over een eerder ingediend plan voor woningbouw op de locatie van de voormalige Tweespan-school in Schelluinen.

Volgens de partij was er een initiatiefnemer vanuit Schelluinen die samen met dorpsgenoten ongeveer hetzelfde plan had ingediend als het huidige plan. De initiatiefnemer gaf aan dat dit plan veel voordeliger uitgevoerd had kunnen worden dan nu het geval is, waardoor de woningen betaalbaarder waren geworden.

Het doel was betaalbare woningen van 200.000 tot 250.000 euro te bouwen voor onder andere starters en senioren uit het dorp. Dit plan werd na de aanmelding en een mondelinge toelichting volgens de ChristenUnie echter afgehouden door de gemeente.

De partij wil van het gemeentebestuur weten of dit inderdaad gebeurd is en of delen van dat plan van destijds zijn overgenomen in het huidige plan. En: “Waarom is dit plan in een eerder stadium afgehouden en is de initiatiefnemer niet geïnformeerd of betrokken geweest?”

Ook wil de ChristenUnie weten welke kosten en ambtelijke capaciteit bespaard hadden kunnen worden als het plan van de initiatiefnemer in een eerder stadium was opgepakt.