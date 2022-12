Knotgroep De Kievit op zoek naar meer vrijwilligers

wo 7 dec 2022, 10:25

Algemeen 150 keer gelezen

ALBLASSERWAARD • Knotgroep De Kievit, een werkgroep van de Natuur- en Vogelwacht de Alblasserwaard, is op zoek naar meer vrijwilligers die kunnen meehelpen bij met name het knotten van wilgen.

Het knotseizoen is weer begonnen. De knotgroep zaagt de takken af van tussen de 1100 en 1800 wilgen per jaar.

Op 29 november 2000 startte deze groep voor het eerst haar werkzaamheden en bestond toen uit drie leden. Met een bezit van een motorkettingzaag, een fles olie en een jerrycan benzine werd er klein begonnen. De eerste opdracht was van Staatsbosbeheer, en bestond uit het uitdunnen van een bosperceel.

Professioneel gereedschap

“Later kregen wij van het voormalige Hoogheemraadschap toestemming om wilgen te knotten”, meldt Eddy van Kriekingen van de knotgroep. “Dit leverde ons financiële middelen op om meer professioneel gereedschap aan te schaffen en medewerkers op te leiden tot gecertificeerd motorkettingzager.”

Door middel van mond- op mondreclame breidde de groep langzaam uit en bestaat inmiddels uit 24 vrijwilligers. Eddy: “Wij zijn voorzien van goed professioneel gereedschap waar veiligheid en het voldoen aan de Arboregels voorop staan.”

“Onze werkzaamheden bestaan hoofdzakelijk uit het knotten van wilgen vanaf Alblasserdam tot aan Meerkerk, aanvullend voeren wij ook werkzaamheden uit voor de gemeente Papendrecht, een aantal particulieren en Staatsbosbeheer.”

Drie ochtenden

De vrijwilligers verzamelen elke maandag-, woensdag- en zaterdagochtend tussen 07:15 uur en 8:00 uur op het centrum van de natuur en vogelwacht Alblasserwaard aan de Matenaweg 1 in Papendrecht, waar ze met het gebruikelijke kopje koffie beginnen. Rond 08.00 uur laden ze hun VW bus met alle voor die dag benodigde gereedschappen en vertrekken naar de plaats waar ze gaan knotten.

Aangekomen op de plaats vormen zich werkgroepjes, bestaande uit een zager en helpers. De helpers ruimen de afgezaagde takken op in depots. “Om 09:30 hebben we korte pauzen met koffie, thee en ontbijtkoek. Rond 11:15 uur zijn we weer terug op het centrum, maken gebruikte gereedschappen schoon en worden opgeruimd. Daarna drinken we iets voordat we huiswaarts gaan.”

Snel groeien

De wilg is een boom die erg snel groeit, en moet elke drie à vier jaar geknot worden in de periode van november tot maart. In de periode van half juli tot eind september worden alle geknotte wilgen daarnaast nog gesnoeid. Dit snoeien is noodzakelijk zodat er geen takken over de openbare weg komen en een gevaar voor weggebruikers oplevert en om de wilg haar vorm voor de komende jaren te geven.

Knotgroep De Kievit bestaat uitsluitend uit vrijwilligers waar gezelligheid hoog in het vaandel staat en waarbij geen enkele verplichting gevraagd wordt wanneer je aanwezig bent. Belangstellenden om me te doen en een opleiding te volgen tot gecertificeerd motorkettingzager, kan langskomen op de genoemde dagen. Uiteraard zijn belangstellenden ook van harte welkom om hand- en spandiensten uit te voeren: om afgezaagde takken op te ruimen.

Voor meer informatie kan men contact opnemen met de coördinator van de knotgroep: Nik Blom via 0184-652249 of wbi64hu@kpnmail.nl.