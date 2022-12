Sinterklaas slaapt in het speellokaal in de Rehoboth in Groot-Ammers

GROOT-AMMERS • Op maandag 5 december was er paniek op CBS Rehoboth in Groot-Ammers.

Zingende kinderen zagen twee Pieten aankomen op het schoolplein, maar Sinterklaas was nergens te vinden. De Pieten hadden inmiddels al een zoektocht achter de rug. Door de kou besloten de kinderen en leerkrachten naar binnen te gaan. Binnen werden ze verrast door een slapende Sinterklaas in het speellokaal. Sinterklaas heeft geslapen in het bed dat de kleuters voor hem hadden gebouwd.

De 25 Oekraïense kinderen die op CBS Rehoboth onderwijs volgen hebben mee genoten van dit Sinterklaasfeest. Tijdens de les burgerschap hebben zij meer geleerd over de Nederlandse traditie rondom Sinterklaas. In Oekraïne kennen ze Sinterklaas, maar hij heeft geen hulp of paard. De datum waarop ze dit feest vieren, verschilt per streek, in de meeste gevallen wordt het op 19 december gevierd.