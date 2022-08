VVV Gorinchem gaat verhuizen

GORINCHEM • De VVV en Stichting Gorinchem Citymarketing verhuizen per 30 augustus van de Groenmarkt naar de Grote Markt 17.

Op maandag 29 en dinsdag 30 augustus is de VVV gesloten, woensdag 31 augustus opent de VVV weer op de begane grond van het Gorcums Museum.

Gorinchem Citymarketing, die de VVV exploiteert, opende op 23 maart 2018 de VVV/Brandstore op de Groenmarkt 8 als tijdelijke pop-up locatie. Het pand stond toen al te koop. Inmiddels is het pand verkocht en moest de stichting op zoek naar een andere locatie.

Voorzitter Edith van Duijn: “De locatie op de Groenmarkt is altijd bedoeld als een tijdelijk onderkomen. Met het Gorcums Museum zijn we dan ook al enige tijd bezig om de verhuizing voor te bereiden. Een nieuwe huurder van het pand heeft deze stap versneld, maar we zijn blij met deze A-locatie in de stad.”

Het voormalige stadhuis is een gebouw met allure, dat strategisch ligt ten opzichte van parkeergelegenheden, aanlooproutes en horeca. Op deze plek komen historie, inspiratie, toerisme en lokale betrokkenheid samen en is alle informatie te vinden voor een geslaagd bezoek aan Gorinchem en omgeving, is de gezamenlijke visie. Ook in praktische zin kunnen de VVV en het museum elkaar versterken.

Allow Frings, projectleider namens het museum: “Door de samenwerking tussen VVV en Gorcums Museum, en het combineren van beide bezoekersstromen, komt er meer activiteit in het pand en hopelijk meer bezoekers. Voordeel voor de bezoekers is dat ze straks geholpen worden vanuit één balie, ongeacht hun vraag. Met een VVV, museum, museumcafé, shop en kunstuitleen onder een dak bieden we de bezoeker meer kwaliteit en een gastvrijer ontvangst.”