Schuur in brand in Molenaarsgraaf

MOLENAARSGRAAF • De brandweerkorpsen van Molenaarsgraaf en Bleskensgraaf hebben woensdagmiddag 7 juni een brand in een schuur aan de Van Arkelstraat in Molenaarsgraaf geblust.

Volgens de eerste oproep zou het gaan om een woningbrand, waardoor direct twee korpsen werden opgeroepen.

Het bleek later om een schuur te gaan. De brandweerlieden hebben dakpannen verwijderd om goed te kunnen blussen en controleren of het vuur overal gedoofd was. Ook werd er een CO2-meting gedaan in de woning. Hoe de brand is ontstaan, is niet bekend.