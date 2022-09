Gewonde Bleskensgraver weer thuis na aanrijding met doorrijder; onderzoek voortgezet

MOLENAARSGRAAF/BLESKENSGRAAF • De 23-jarige Rick Maasland uit Bleskensgraaf, die zaterdagnacht werd aangereden door een automobilist en gewond raakte, is weer thuis uit het ziekenhuis.

Rick werd zondag geopereerd aan een gebroken kaak en mocht maandag halverwege de dag weer naar huis. Hij heeft nog wel veel pijn.

De veroorzaker van het ongeval, dat plaatsvond op de Kweldamweg, reed door en heeft zich ook maandag nog niet gemeld bij de politie. Vrienden van Rick roepen hem/haar via social media op zich te melden.

Rick Maasland had de feesttent langs de Kweldamweg in Molenaarsgraaf zaterdagavond bezocht en fietste even na middernacht alleen naar huis. Na een paar honderd meter, ongeveer ter hoogte van Het Hazendonkje, werd hij van achter aangereden en geschept. De veroorzaker zou in een witte auto gereden hebben, mogelijk een Volkswagen Polo.

De inwoner van Bleskensgraaf bloedde flink en brak zijn kaak op drie plaatsen. Eenmaal bijgekomen van de klap belde hij vanuit de berm zijn ouders. Zij brachten hem met spoed naar het ziekenhuis gebracht, waar hij zondag is geopereerd.

De aangifte bij de politie is maandag afgerond en de vrienden van Rick hebben ervoor gezorgd dat camerabeelden uit de omgeving zijn veilig gesteld. “De politie moet nu acteren om die beelden te zien te krijgen”, meldt Jelle de Wit, één van de vrienden van Rick die het initiatief genomen heeft om de zaak bekend te maken.