Selena Bas districtskampioen, derde plaats Tim Verwolf

20 minuten geleden

Sport 108 keer gelezen











Link ophalen Gekopieerd

HARDINXVELD-GIESSENDAM/REGIO • Selena Bas uit Nieuw-Lekkerland is maandag in Hardinxveld-Giessendam districtskampioen (West) geworden bij de junioren dames.

Bij de junioren mannen was er een podiumplaats voor Langerakker Tim Verwolf. In de koers over 64 kilometer begon het gaandeweg flink te regenen en te waaien. Dat maakte de koers zwaarder, maar desondanks bleef het peloton bij elkaar.

Tim Verwolf sprintte naar een knappe derde plaats. Daan van Werd (Oud-Alblas) werd dertiende, Rick Versloot (Hardinxveld) negentiende, Sem van Wijngaarden (Hardinxveld) twintigste en Mees Bassa (Goudriaan) 24e.