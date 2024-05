Politie neemt illegale Poolse auto in beslag in Nieuw-Lekkerland

NIEUW-LEKKERLAND • De politie heeft vrijdag op de Schoonenburgweg in Nieuw-Lekkerland een illegale Poolse auto in beslag genomen in Nieuw-Lekkerland.

Het Poolse kenteken stond niet op naam van een persoon of een rechtspersoon. “Bij overtredingen en dergelijke kunnen wij nooit bij de eigenaar/verantwoordelijke komen”, meldt de politie van Molenlanden. Dat wordt een ‘spookvoertuig’ genoemd.

De auto is inbeslaggenomen, ook de kentekenplaten. De eigenaar deed er afstand van de inbeslaggenomen goederen worden vernietigd.

Tegen de bestuurder wordt proces-verbaal opgemaakt. Het voertuig werd opgehaald door de politietakel.