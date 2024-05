Promotiewedstrijden op eredivisieniveau bij TaLaNi

Sport











NIEUWPOORT/LANGERAK • Bij tafeltennisvereniging TaLaNi wordt zaterdag 18 mei gestreden om een plek in de eredivisie bij zowel de mannen als de vrouwen.

Vanaf 14:30 uur staan de volgende wedstrijden op het programma: Taverzo 2-Pecos (heren) en Hilversum-Taverzo (dames).

In de sportaccommodatie aan de Waterlinie in Nieuwpoort is de toegang gratis.