• De nieuwe Red Dream, nog in het zwart.

Red Dream op het podium in Langedijk

1 uur geleden

Sport 271 keer gelezen











Link ophalen Gekopieerd

LANGEDIJK/BLESKENSGRAAF • Red Dream is zaterdag in Langedijk, nadat de twee vorige wedstrijden vanwege de regen werden afgelast, derde geworden in de Farmstock 4,5 ton SuperSport Promoklasse van de NTTO.

Laurens van Vuuren liet met zijn vernieuwde machine in de finale een afstand van 90.99 meter noteren. Red Bunny (99.87) en Crazy 810 (95.04) gingen daar nog overheen.

Top-3 nationale competitie na vier van de elf wedstrijden: 1. Red Bunny, 37 punten; 2. Red Dream, 35 punten; 3. Crazy 810, 32 punten.

De volgende wedstrijd is vrijdagavond 31 mei in Achterberg