Aanmelden voor dikkebandenrace in Groot-Ammers

1 uur geleden

GROOT-A MMERS • Aan de vooravond van de 49e wielerronde van Groot-Ammers, wordt op vrijdagavond 7 juni de Fien & Tuin Dikke Banden Race gereden.

Deelname staat open voor alle kinderen van de basisscholen, groepen 3 t/m 8, die woonachtig zijn in Groot-Ammers. Via berichten in de apps van hun school worden de kinderen geïnformeerd.

Bij voorkeur aanmelden vooraf middels een e-mail naar: wielerrondegrootammers@gmail.com, onder vermelding van naam, voornaam en geboortejaar. Inschrijven vóór de wedstrijd kan ook nog ter plaatse in de speeltuin tot 18.45 uur.

Om 19.00 uur klinkt het eerste startschot in de Lijsterstraat.