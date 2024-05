Ronde van Groot-Ammers wordt weer afgesloten met recreatieve wedstrijd voor Molenlanders

1 uur geleden

GROOT-AMMERS • Na het succes van vorig jaar wordt de 49e Ronde van Groot-Ammers op zaterdag 8 juni afgesloten met een wedstrijd in de zogenaamde Funklasse.

Dit is een wedstrijd over 15 kilometer voor recreatieve wielrenners die geen wedstrijdlicentie hebben. De organisatie verwacht veel lokale renners aan de start.

Om deel te nemen moet men minimaal 16 jaar zijn én woonachtig zijn in de gemeente Molenlanden. Opgave vooraf is vereist onder vermelding van naam, voornaam, geboortedatum en woonplaats, vóór 6 juni via: baukeminkema@hotmail.com.