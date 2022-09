Inwoner Bleskensgraaf gewond achtergelaten na aanrijding: ‘Meld je, de waarheid komt toch wel boven’

MOLENAARSGRAAF/BLESKENSGRAAF • De 23-jarige Rick Maasland uit Bleskensgraaf is zaterdagnacht aangereden door een automobilist en gewond, hevig bloedend achtergelaten. De veroorzaker reed door. Zijn vrienden roepen hem/haar via social media op zich te melden. ‘Voelt toch veel prettiger? De waarheid komt toch wel boven’.

Rick Maasland bezocht de feesttent langs de Kweldamweg in Molenaarsgraaf en fietste even na middernacht alleen naar huis. Na een paar honderd meter, ongeveer ter hoogte van Het Hazendonkje, werd hij van achter aangereden en geschept. De inwoner van Bleskensgraaf bloedde flink en brak zijn kaak op drie plaatsen.

Eenmaal bijgekomen van de klap belde hij vanuit de berm zijn ouders. Rick werd met spoed naar het ziekenhuis gebracht, waar hij zondagavond is geopereerd.

De veroorzaker, die in een witte auto (mogelijk een Volkswagen Polo) reed, reed door. En dat is onbegrijpelijk en onverteerbaar voor zijn vrienden. ‘Het doet pijn om je vriend in het ziekenhuis te zien liggen. Stuur ons een berichtje!! Hopelijk heeft iemand iets gezien of weet iemand iets’.