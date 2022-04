ZVDO’74 boekt overwinning op Thalassa in AquaAltena

ANDEL • Zaterdag werd er niet te zuinig gespeeld door ZVDO’74. Nadat beide jeugdteams en de heren 2 winst hadden geboekt en het eerste van de dames gelijk had gespeeld, was nu het eerste aan de beurt.

De bal werd door Ruben Boll in het water gegooid. Noah Rochat opende de score voor de thuisploeg. Gastploeg Thalassa was gewaarschuwd. Eén keer konden ze het net vinden. ZVDO’74 scoorde vier keer en ging zo met 4-1 de tweede periode in. Jan-Willem Vaneker ging verder waar ZVDO’74 mee bezig was en zette de score binnen een minuut op 5-1. Seppe van der Wielen verzilverde met een gericht schot een strafworp. Thalassa liet het er niet bij zitten. In de verdediging van ZVDO’74 vonden ze gaten en sloegen terug. Arie Stuij en Emiel Goedel hielden het hoofd gelukkig koel en kwamen ook tot scoren, dankzij hun snelle uitbraken vanuit de verdediging. Keeper Corné van der Zouwen gaf een perfect gerichte assist op Jan-Willem Vaneker die aan de andere kant van het bad lag.

Met 9-4 ging de tweede helft van start. Hier kreeg ZVDO’74 het wat lastiger. Er werd niet meer zo scherp en actief gespeeld als in de eerste helft van de wedstrijd. Thallasa kwam dichterbij tot 10-6. Na een time-out van Thallassa braken twee spelers van ZVDO’74 zeer snel uit. Na een goede bal van de keeper kon Jelle Sterkenburg de assist op Seppe van der Wielen geven. Echter stagneerde het verder voor de thuisploeg en kromp de voorsprong. Met 11-7 zou de laatste periode van start gaan. Mark van Dijk maakte zijn debuut sterk waar, door goed mee te draaien met het eerste. Thalassa kwam helaas vervelend dichtbij en scoorde tweemaal achterelkaar. Het stond 12-9. Seppe van der Wielen liet smakelijk zien dat hij nog genoeg energie had en antwoordde door twee keer te scoren. De wedstrijd werd afgerond met nog een winst voor ZVDO’74 in AquaAltena.