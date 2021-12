Derde generatie Van der Pol kampioen

BERGHEM/VEEN • James van der Pol is de volgende kartkampioen in een heuse racefamilie. De 10-jarige karter uit Veen eindigde in de laatste race op Circuit Park Berghem op de derde plaats in de MicroMax-klasse en dat was voldoende om het kampioenschap veilig te stellen.

Vader Nelson en opa Dirk gaven James in hun loopbaan in de kartsport al het goede voorbeeld door vele bekers mee naar huis te nemen. “Het ging goed vandaag”, zo straalde de kersverse kampioen James na afloop van de Kart4Fun-wedstrijd. “In de vrije training reed ik de snelste tijd. De kwalificatie ging daarna niet zo goed met de vierde tijd, maar in de eerste race heb ik er een paar ingehaald en ben ik als tweede geëindigd. In de tweede race ben ik derde geworden en in de derde race werd ik vierde. Daardoor was ik derde in het dagklassement. En ik heb nog een beker, omdat ik kampioen ben geworden. Dat vind ik echt heel leuk.”

Vader Nelson noemt het onvermijdelijk dat James de kartsport in zou gaan. “Het karten is mij met de paplepel ingegoten. Voor mij is het dan automatisch weer een droom om dat ook met mijn kinderen te kunnen doen.”

James rijdt dit jaar in de MicroMax-klasse en heeft naast Kart4Fun ook het Nederlands Kampioenschap van Chrono Karting gereden. Daarin eindigde hij in een sterk bezet veld op een knappe achtste plaats. “Het gaat steeds beter. Komend jaar blijf ik in de MicroMax rijden en als ik 11 word, stappen we over naar de MiniMax.”