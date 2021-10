Publiek schreeuwt Virtus naar winst

WERKENDAM • Mede dankzij de steun van het publiek in De Crosser in Werkendam heeft Virtus in een spannend duel Crackerjacks met 86-83 verslagen.

Na de winst van een week eerder op het sterke Vlissingen was het zaak om het goede teamspel opnieuw te laten zien in de eerste ronde van het NBB-bekertoernooi tegen het Amersfoortse team Crackerjacks.

De bezoekers begonnen vrijwel meteen in een 3-2-zoneverdediging. Door veel druk op de guards te zetten pakten de mannen van Virtus veel steals en daardoor fast breaks en dus makkelijke scores. De stand na één kwart was 22-19.

Geen makkelijke avond

Het gevoel was dat het een makkelijke avond zou worden, maar dit liep wat anders. De druk op Crackerjacks werd minder en met name hun driepuntschutters mochten vrij aanleggen en scoren. Ook kreeg Virtus geen vat op de zoneverdediging van de tegenstander en daardoor liepen de aanvallen stroef met veel balverlies. Met rust was het 41-47.

Het zou dus weer knokken worden, net als tegen Vlissingen. Onder aanvoering van een sterk spelende Peter van de Stelt sprokkelde Virtus wat punten bij elkaar en kwam daardoor op gelijke hoogte. Met nog 10 minuten te spelen staat er 63-63 op het scorebord. In een bloedstollend vierde kwart kon het alle kanten op.

Onnodig spannend

Veel makkelijke ballen werden door de Werkendammers gemist en het bleef onnodig spannend. Cas Vos en Martijn Both gingen zich bemoeien met de scores en zo kon de zege veilig worden gesteld.

Een score van captain Ton Visser in de laatste minuut bracht de eindstand op 86-83. Met dank aan het Werkendamse publiek, dat Virtus letterlijk naar de overwinning heeft geschreeuwd.