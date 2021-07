GDC introduceert walking football

EETHEN • Als eerste voetbalvereniging in Altena introduceert GDC vanaf dit seizoen walking football, de ‘rustige’ variant van ‘s werelds populairste sport voor mannelijke spelers vanaf 45 jaar.

Voor vrouwen heeft de Eethense vereniging geen leeftijdsgrens ingesteld. Het tekent de gedachte achter walking football bij GDC.

Binden

“We zien vaak dat spelers na hun actieve carrière bij de selectie afzwaaien bij de club”, legt Piet den Ouden van de technische commissie uit. “En dat is jammer. Met walking football willen we die spelers juist binden aan onze club. Als voetballer, maar bijvoorbeeld ook als trainer of als scheidsrechter.”

Het idee om walking football aan te bieden ontstond vorig jaar, toen GDC mee wilde doen met Rabo ClubSupport, de actie van de Rabobank om clubs en verenigingen te ondersteunen. Daarvoor moest wel een concreet doel bedacht worden en de Eethenaren kwamen dus met walking football op de proppen, vertelt secretaris Gertjan Bax.

Geen speciale wensen

“Eigenlijk hebben we geen speciale wensen. Ons sportpark ligt er goed bij. In de coronatijd hebben we gemerkt dat mensen vooral ook de sociale contacten bij het voetbal missen, vandaar dat iets op dat vlak hebben bedacht. Uiteindelijk hebben we bijna 750 euro opgehaald voor walking football en we krijgen ook subsidie van de gemeente Altena, dus zijn we aan de slag gegaan.”

Een groep enthousiaste vrijwilligers werkt op dit moment aan de opzet van walking football binnen GDC. Voetballers kunnen vanaf dit seizoen op twee dagdelen meedoen.

Woensdag en vrijdag

“Op de woensdagmiddag verwachten we dat voornamelijk gepensioneerden mee zullen doen. Op de vrijdagavond kan iedereen hier terecht.”

De spelregels van walking football zijn eenvoudig. Anders dan in het reguliere voetbal is er geen buitenspelregel en er is ook geen keeper. Daarnaast bestaat een team uit zes spelers, zijn slidings niet toegestaan en mag de bal niet hoger komen dan heuphoogte. En ‘walking football’ zegt het al: rennen is niet toegestaan, maar snelwandelen wel. De kunst is om de bal in de voeten te spelen en juist niet in de ruimte. De afmetingen van het speelveld zijn 25 x 40 meter. “Dus goed te belopen”, schrijft GDC met een knipoog op de website waar voetballers zich kunnen aanmelden.

Open dag

Op zaterdag 28 augustus houdt de voetbalvereniging een open dag, waarbij de jongste leden kennis kunnen maken met de club en het nieuwe seizoen afgetrapt wordt. Iedereen kan dan ook kennis maken met walking football.

Bax nodigt ook voetballers uit andere dorpen uit. “Voor de contributie van 75 euro per jaar hoeven ze het in ieder geval niet te laten.”

vvgdc.nl/aanmelden-walking-football