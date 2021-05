Biesbosch Buffel Challenge krijgt mogelijk vervolg in 2022

WERKENDAM • De Biesbosch Buffel Challenge, die van 8 tot en met 15 mei werd gehouden, is succesvol verlopen.

Maar liefst 189 Strava-wielrenners zijn actief geweest op het parcours in de Biesbosch, waar normaal gesproken de Omloop van de Biesbosch wordt verreden, laat de organisatie weten.

“Het grootste deel, circa 150 renners, hebben aan één van de challenges deelgenomen. Ik denk dat er best nog meer fietsers getriggerd zijn, maar geen Strava gebruiken”, aldus een enthousiaste voorzitter Jan Groeneveld.

Vervolg in 2022

“We zijn erg blij met dit resultaat en denken er sterk over om het evenement een vervolg te geven in 2022. Met een prijsuitreiking direct na de echte Omloop als we die dan weer mogen organiseren tenminste.”

De wielerklassieker Omloop van de Biesbosch kon voor de tweede achtereenvolgende keer vanwege het coronavirus niet plaatsvinden. Daarvoor in de plaats had de organisatie van 8 tot en met 15 mei een nieuwe uitdaging genaamd de Biesbosch Buffel Challenge opgetuigd.

Drie categorieën

De deelnemers konden binnen de vastgestelde periode op een zelf gekozen tijdstip en dag meedoen. Er kon gekozen worden uit drie categorieën. Daarnaast was er een toertocht: de Biesbosch Challenge Kris Kras (60 kilometer).