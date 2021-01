Altena Road Runners richt pijlen op tweede helft van 2021

ALTENA • Atletiekvereniging Altena Road Runners heeft goede hoop in de tweede helft van dit jaar weer een aantal wedstrijden te kunnen organiseren.

In 2020 kon het oudste stratenloopcircuit van ons land door de genomen coronamaatregelen voor de eerste keer in de historie niet doorgaan en ook dit jaar zit het er niet in dat er een stratenloopcircuit gehouden zal worden.

Van de agenda

De eerste wedstrijd van dit circuit, de Lenteloop in Brakel die in april zou plaatsvinden is al van het programma gehaald en ook de Ronde van Almkerk komt waarschijnlijk te vroeg om gehouden te mogen worden.



Altena Road Runners gaat er wel vanuit dat na de zomervakantie, als de meeste mensen in ons land gevaccineerd zijn, er nog een aantal wedstrijden gehouden kunnen worden.

Zo staan de stratenloop van Genderen (25 augustus), de Ronde van Giessen (9 september) en de Vestingstad Run in Woudrichem (6 november) op het programma. Mogelijk dat de Ronde van Almkerk nog op een andere datum in het programma opgenomen zal worden.

Vanwege het beperkte programma zullen deze wedstrijden nog niet in het stratenloopcircuit komen. Men gaat er wel vanuit dat er in 2022 weer een volledig stratenloopcircuit mogelijk zal zijn.



Trimlopen

De traditionele winter trimloopserie die elk jaar in het Almbos van Giessen op het programma staat gaat voorlopig ook door. De eerste trimloop staat voor zaterdag 9 oktober op het programma en de twee trimloop voor zaterdag 20 november. Daarna volgen er nog een aantal in het voorjaar van 2022, de data daarvan worden later bekend gemaakt.



Op dit moment traint alleen de jeugd van Altena Road Runners nog in groepsverband. Ze doen dat elke zaterdagmorgen op de korfbalvelden van ACKC in Almkerk.

De senioren, die er stuk voor stuk naar uitzien om weer aan de gang te gang met de clubtrainingen, doen dat nu allemaal nog individueel, omdat men niet met meer dan twee mensen samen mag trainen.

Zodra het weer is toegestaan om groepstrainingen te gaan volgen, zullen die ook hervat worden.