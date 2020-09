Simon en Henriette eerste winnaars bij De Verbinding

GIESSEN • Het eerste clubtoernooi bij jeu-de-boulesvereniging De Verbinding is Giessen heeft zaterdag twee winnaars opgeleverd: Simon Branderhorst en Henriette Smits.

Het toernooi is prima verlopen en door de mede bestuursleden in goede banen geleid. Spanning, plezier en verrassende uitslagen waren aanwezig tijdens de wedstrijden. Als toeschouwer was het ook genieten langs de jeu-de-boulesbanen.

Aan het eind van de middag werden de finales gespeeld en daaruit zijn twee kampioenen gekomen. Bij de heren is dat Simon Branderhorst en bij de dames Henriette Smits. Beiden ontvingen een mooie trofee en daarnaast ook nog eens een wisselbeker.