SKV wint punt tegen 't Capproen

SLEEUWIJK • SKV heeft zaterdag een punt overgehouden aan de uitwedstrijd tegen 't Capproen.

In Hellevoetsluis werd het 14-14 tegen de nummer vier van de ranglijst.

De Sleeuwijkers speelden niet echt een goede wedstrijd, maar de ploeg bleef wel stabiel ogen. De rebound was in veel gevallen voor de Sleeuwijkers. 't Capproen nam een 3-0 voorsprong met goede aanvallen. Robin Duizer, de laatste week wat ongelukkig in de afronding, speelde een prima wedstrijd. Hij scoorde dan ook het eerste doelpunt van SKV uit een afstandsschot.

Bij een stand van 5-3 een prachtige aanval met veel pogingen van SKV.

Stefan de Jong kon de 5-4 van ver maken. Tot de rust een spelbeeld met steeds 't Capproen aan de goede kant van de score. De 8-7 van Joost de Jong was er wel een om in te lijsten. Een mooie actie van Robin Duizer werd op waarde geschat en afgerond.

De ruststand was 9-7. Na rust opende Stefan de Jong direct de score en de toon leek gezet. 't Capproen nam echter de leiding en bouwde de score langzaam uit naar 14-9. SKV leek verslagen. Stefan de Jong moest de wedstrijd verlaten met een knieblessure, maar SKV bleef rustig.

Dames

Ook de dames van SKV kunnen scoren en Annemarie Scherff en Esther Vink maakten de 14-10 en 14-11. De aanvallen van SKV werden beter en 't Capproen speelde zich uit de wedstrijd door de verkeerde kansen te nemen. Bij 14-11 en een vrije bal mee en een time-out voor de thuisploeg. Arne van Weelden had zich al handig bij de korf opgesteld en zijn tegenstander trapte in het plannetje: 14-12.

SKV rook bloed en bleef hele lange aanvallen draaien. Een typisch Drost-balletje onder de korf zorgde voor 14-13. Er zat waarschijnlijk nog één aanval in voor de Sleeuwijkers.

Een goede opzet van de aanval zorgde voor de perfecte uitvoering van het laatste schot van Robin Duizer en de 14-14 viel met nog 20 seconden te spelen. Direct een time-out voor SKV om de verdediging rustig neer te zetten. Dit lukte en zo nam SKV een punt mee uit Hellevoetsluis.

Terda

Dit weekend een thuiswedstrijd tegen Terda. Aanvang: 16:20 uur in De Jager in Giessen.