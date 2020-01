SKV verliest topper in Rotterdam

SLEEUWIJK • Lijstaanvoerder SKV heeft zaterdag het duel met nummer 2 Sperwers verloren.

In Rotterdam werd het 22-19. De thuisclub begon furieus en met enkele verre afstandsschoten werd er afstand genomen van SKV. Het spel van Sperwers was opportunistisch en onvoorspelbaar. SKV kreeg geen grip op de schutters van Sperwers. Na een time-out van nota bene de tegenpartij kwam SKV terug in de wedstrijd.

Scherp

Esther Vink en Stefan de Jong waren scherp deze middag en konden enkele doelpunten produceren. In de rust een 10-10 stand. Na rust een fel startend Sperwers met een aantal ongelooflijke doelpunten vanaf de zijlijn zonder rebound. Binnen no time stond SKV op een 19-12 achterstand.

SKV had moeite met het harde spel in de rebound van de thuisploeg en kon ook weinig doen tegen deze aanvalskracht. Met enkele wissels in de aanval werd er nog wel terug geknokt naar twee punten achterstand, maar in de laatste minuut bepaalde Sperwers de einduitslag op 22-19.

Samen met Sperwers staat SKV nu op een gedeelde eerste plek en kan zaterdag tegen streekgenoot Voltreffers de draad weer oppakken en zich revancheren voor de verloren wedstrijd. Aanvang is 15:50 uur in De Jager te Giessen.