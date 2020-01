Zilver voor Estelle Kant (WIK) in Breda

WIJK EN AALBURG • WIK-turnster Estelle Kant heeft dit weekend in Breda een zilveren medaille gepakt.

Samen met Mirthe Lankhaar turnde ze haar eerste plaatsingswedstrijd in Breda. Zowel Estelle als Mirthe turnen dit seizoen in een nieuw niveau (5e divisie senior E) en in een nieuwe leeftijdscategorie. Extra spannend dus.

De turnsters startten op het toestel sprong. Mirthe heeft lange tijd te kampen gehad met een blessure. Zij turnde op brug en sprong dan ook aangepaste oefeningen. Zij liet een goede overslag zien. Estelle turnde een mooie half-in half-uit en kreeg het hoogste cijfer voor deze sprong.

Op brug turnden beiden een mooie oefeningen, goed voor de top 6.

Balk

Het derde toestel was balk. Hier lieten Estelle en Mirthe mooie stabiele oefeningen zien, zonder fouten en vallen. Allebei turnden zij bovendien een radslag tot stand. Estelle pakte het 2e punt en Mirthe het 3e punt.

Op vloer hebben zij allebei hard gewerkt aan een nieuwe vloeroefening op muziek. Tijdens het inturnen was de arabier salto halve draai van Estelle nog twijfelachtig. Tijdens de wedstrijd heeft ze alles op alles gezet en voerde zij dit element voor het eerst uit in haar oefening.

Turnen blijft echter een jurysport en er was een hoger cijfer verwacht. Mirthe turnde goed uitgevoerde elementen en liet ook een goed uitgevoerde oefening op muziek zien. Zij ontving terecht een mooi hoog cijfer voor haar oefening.

Beide dames hebben een erg goede wedstrijd gedraaid. Estelle mocht plaatsnemen op het podium en ontving de zilveren medaille. Mirthe eindige op een knappe 5e plaats.