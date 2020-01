Turnsters DGV goed van start

DUSSEN • Zes turnsters van DGV uit Dussen hebben de afgelopen twee weekenden hun voorwedstrijden geturnd.

In Kaatsheuvel was het de beurt aan Anne Schep, Lisanne Hoeke en Laura van Lieshout.

Zij kwamen uit in het niveau Pupil 2 D2. Laura liet vol overtuiging een prachtige radslag zien op balk en rondde de oefening af met een stabiele overslag af, wat goed was voor de derde score op dit toestel. Zij behaalde in het eindklassement een score van 50.700 en dit was genoeg voor een 4e plaats. Lisanne liet strakke oefeningen zien. Zo liet ze een mooie ophurk zien met daar op volgend twee hoge zwaaien, wat goed was voor een 4e plaats op dit toestel.

Lisanne behaalde een 5e plaats in het eindklassement.

Anne had haar spanningen onder controle en liet zien dat ze het turnen in zich heeft. Een rol en een hoge handstand op balk werden beloond met een 5e plaats op dit toestel. Anne behaalde een 6e plaats in het eindklassement.

Breda

Manoa Smelt, Sanne Hartman en Julia van Himste turnden in Breda.

Manoa kwam uit in het niveau Instap D2. Ze begon op brug. Na drie mooie zwaaien aan de hoge ligger, moest ze een val incasseren met de buikdraai. Op balk liet ze zien dat ze haar zenuwen weer onder controle had. Met een zeer stabiele oefening werd ze 3e op dit toestel.

Julia en Sanne kwamen uit in de 5e divisie senior E. Julia turnde een stabiele wedstrijd. Haar brugoefening was vloeiend en netjes, goed voor een 5e plaats en een 9e plaats in het eindklassement.

Sanne raakte geblesseerd op vloer, maar ze heeft daarna nog twee mooie sprongen laten zien op sprong en ook het toestel brug heeft ze met klasse afgerond. Ze werd 10e.