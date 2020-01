GORINCHEM • Het vrouwentoernooi van de Proxcsys Cup is zaterdagavond voor de eerste keer gewonnen door Sleeuwijk. In de finale werd GJS, ook vorig jaar de verliezend finalist, met 3-1 geklopt.

GJS won de eerste twee edities van het Paans Damestoernooi en mocht zaterdagavond proberen het drietal aan overwinningen, nadat SteDoCo het toernooi vorig jaar won, veilig te stellen. Dat moest gebeuren tegen Sleeuwijk. Die ploeg werd eerste in Poule B, de poule waarin titelhouder SteDoCo werd uitgeschakeld en GJS tweede werd. Sleeuwijk won namelijk in de poulefase met 4-3 van GJS en was zodoende de favoriet voor de finale.

Openingsgoal

Dat de favoriet niet altijd op een 1-0 voorsprong komt, maakte Daniëlle Kortlever wel duidelijk. Zij zette GJS met een fraai schot in de verre hoek op 1-0 en daarmee zette zij haar totaal op tien goals. De GJS-speelster opende daarmee meteen de jacht op Eline Dekker (VVAC) die met twaalf goals de lijst van topscorers aanvoerde tot zaterdagavond.

Het verschil dat Kortlever maakte, werd niet tot rust vastgehouden door GJS. Patricia Looijen maakte in de eerste helft nog de gelijkmaker en na rust was het Romy van Andel die de ommekeer compleet maakte voor Sleeuwijk. Hoewel GJS daarna wel wat mogelijkheden kreeg, was het steeds de laatste pass die mislukte voor GJS. Sleeuwijk-keepster Jennifer van Dalen hield haar doel dan ook relatief makkelijk schoon en omdat Looijen ook nog haar tweede van de wedstrijd maakte, eindigde het duel in een 1-3 overwinning voor Sleeuwijk.

Persoonlijke prijzen

Persoonlijke prijzen waren er uiteraard ook: Eline Dekker (VVAC)werd met twaalf goals topscorer, Jennifer van Dalen (Sleeuwijk) werd verkozen tot beste keepster van het toernooi en Daniëlle Kortlever greep dan wel naast de topscorersprijs, maar werd wel verkozen tot de beste speelster van het toernooi.

GJS: Daniëlle Kortlever

Sleeuwijk: Patricia Looijen (2x), Romy van Andel