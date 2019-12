Gelijkspel voor ACKC

ALMKERK • ACKC heeft zaterdag met 13-13 gelijkgespeeld tegen ADO.

De wedstrijd was nog maar een paar seconden aan de gang toen ADO twee keer wist te scoren. Dat moest ACKC op scherp zetten. Wietze kon de score voor ACKC openen met een mooi afstandschot. Even later kreeg ADO een strafworp mee die werd gescoord.

Dit bracht de stand op 3-1. Pas na 13 minuten wist Amber te scoren door een mooie doorloopbal te maken: 3-2. ADO scoort heel snel daarna, maar dan weet Sabine met een afstandsschot te scoren. Dit brengt de stand dan op 4-3. Dan scoort ADO twee keer en dan kan Jochem een doelpunt maken: 6-4. Wietze raakt geblesseerd en Rick komt in het spel.

Na de rust kan Marlies twee keer achter elkaar scoren, wat de score gelijk trekt: 6-6. Het blijft spannend en dat is in het publiek goed te merken. De scheidsrechter maakt een aantal beslissingen die aan beide kanten vragen oproept. ADO kan drie keer scoren, als Marlies nogmaals weet te scoren.

Strafworp

De stand is nu 9-7. Dan kan Ingrid een vrije bal nemen die wordt afgefloten voor een strafworp. Arné neemt deze en scoort: 9-8. Amber wordt gewisseld voor Natasja. ADO krijgt een strafworp mee, maar niemand begrijpt waarom. Even later krijgt ADO een vrije bal mee en wederom weet niemand waarom.

Sabine weet even later te scoren en de stand is nu 11-9. Het kan nog, met nog 9 minuten op de klok. Natasja en Ingrid kunnen allebei scoren, ADO scoort en even later scoort Stef. Het is 12-12, met nog ruim 3 minuten op de klok. Beide teams knokken voor de laatste punten. Ingrid scoort de 12-13 en het meereizende publiek gaat uit z'n dak. De laatste minuut gaat in, de spanning stijgt. ADO kan in de laatste seconden echter nog scoren: 13-13.