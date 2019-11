Gezamenlijke wedstrijd WIK en Inion

WIJK EN AALBURG • Zo'n 50 selectieleden van gymnastiekvereniging Inion uit Heusden en sportvereniging WIK uit Wijk en Aalburg hebben zaterdag deelgenomen aan een turnwedstrijd in d'Alburcht in Wijk en Aalburg.

Het was de eerste wedstrijd voor de turnsters sinds de zomervakantie. De wedstrijd in d'Alburcht was een oefenwedstrijd ter voorbereiding op de officiële KNGU-wedstrijden, die vanaf december van start gaan. De deelneemsters in de leeftijd tussen de 8 en 20 jaar lieten oefeningen zien in verschillende niveaus (3e t/m 6e divisie).

Alle turnsters ontvingen een medaille en diploma en gaan de komende weken nog hard trainen, zodat zij goed voorbereid de twee voorrondes van de KNGU kunnen turnen.