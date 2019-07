Hanks rallyteam haalt 13.000 euro op voor KiKa

HANK • De Hankse rally-equipe, met Nico Biesheuvel en John Leemans en rijdend voor Biesheuvel Autosport, heeft 13.000 euro opgehaald voor KiKa en KWF Kankerbestrijding.

Het team haalde daarmee het meeste geld op tijdens de Baltic Sea Rally. "Wij zijn net terug van de Baltic Sea Rally 2019, een tocht door elf landen, die afgelegd moet worden met een auto van twintig jaar oud of meer", laat Biesheuvel weten.

"Met 90 deelnemers vertrokken vanuit Groningen en meer dan 9000 kilometer verder waren we weer terug in Groningen."

Zaterdag 5 oktober wordt de cheque uitgereikt aan KiKa in zalencentrum Zidewinde in Sprang-Capelle. De avond begint om 20:00 uur, inloop vanaf 19:00 uur. Entree bedraagt 6 euro en ook The Shakin' Arrows zullen dan optreden.