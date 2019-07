Ilse de Wilde regiokampioen

WERKENDAM • Het was een succesvol weekend voor de 14-jarige Ilse de Wilde van De Biesboschruiters uit Werkendam.

Zaterdag werd ze met haar pony Falco in Heerjansdam regiokampioen dressuur van Zuid-Holland in de klasse Z1 (D/E). De combinatie behaalde een score van 64,67 procent en mag nu eind augustus deelnemen aan de Hippiade (NK) in Ermelo.

Een dag later won Ilse met haar andere pony, Mazzaro, de finale van de Jong KNHS-competitie in de L-dressuur. Ilse en Mazzaro scoorden een percentage van 66,17 procent. Naast de titel in de L-dressuur wonnen ze ook de dagprijs voor de meest harmonieuze ponycombinatie.