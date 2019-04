Vijfde plaats voor Renzo van Emmerik

MEEUWEN • Renzo van Emmerik heeft zaterdag de ONK SuperCup 1000-race op een kletsnat TT-circuit in Assen met een vijfde plek afgesloten.

Een knap resultaat van de Meeuwenaar, zeker na een valpartij in de tweede kwalificatie.

Van Emmerik: "Op vrijdagmiddag konden we voor het eerst dit seizoen in Assen genoeg ronden rijden op een droge baan en die trainingen waren heel productief. Elke aanpassing zorgde voor snellere rondetijden en we kwamen al heel dicht bij mijn persoonlijk record in de buurt. Op zaterdagmorgen was het kletsnat en erg fris, maar in de eerste kwalificatie bleek dat ik ook op een natte baan goed rond kan komen met de BMW en de Dunlop-regenbanden. In de tweede kwalificatie probeerde ik deze lijn door te zetten maar in mijn snelste ronde gleed ik achter weg met een crash tot gevolg. Ik baalde ontzettend maar door hard werken van het team kon de motor weer netjes worden opgebouwd en kon ik op de juiste banden in de volle regen starten vanaf de zevende plaats."

Aan het begin van de race kon de Meeuwenaar de kopgroep goed volgen maar langzaam verloor hij toch de aansluiting.

Grip

Hij had voor zijn gevoel te weinig grip om zijn tempo op te voeren. Maar hij wist de schade te beperken en met een vijfde plaats heeft hij goede zaken gedaan voor het kampioenschap.

Van Emmerik: "Ik wil het Rent A SuperBike Team bedanken voor de prestatie die is geleverd. Zowel onder droge, als ook onder natte omstandigheden hebben we weer veel progressie geboekt."