Goede start Biesboschzwemmers

WERKENDAM • De minioren en junioren van de Biesboschzwemmers zijn de eerste wedstrijd van het nieuwe seizoen zaterdag goed begonnen.

In Roosendaal werd er drie keer goud, één zilver en een derde plaats behaald. Daarnaast werden er 23 persoonlijke records gezwommen. Bovendien werden er ook nog twee clubrecords en een limiet voor de Brabantse Winterkampioenschappen gezwommen.

Tess Vonk en Lars de Kooter mochten beide twee keer naar het podium komen voor medailles. Tess was op de 50 vlinderslag en de 100 schoolslag de snelste in het Roosendaalse water en haar tijden op de schoolslag, zowel halverwege als de eindtijd, waren goed voor nieuwe clubrecords. Lars wist op de schoolslag naar het goud te zwemmen en op de vlinderslag was hij tweede. Op de schoolslag verpulverde hij zijn persoonlijke records op de 50 en 100 meter. Anne Lisman wist op de schoolslag twee tijden te verbeteren.

Jansje de Ridder mocht deze middag voor het eerst de 200 wisselslag zwemmen. Haar tijd na 50 meter vlinderslag was goed voor een persoonlijk record en ze zwom een ijzersterkte tijd. Op de 100 schoolslag zwom ze bijna acht seconden van haar tijd af. Rens Lisman, Nicole Bogerd, Lonneke en Mirthe Bults, Floor van Dijk, Romée van Rossem en Roos Suppers mochten deze dag drie keer persoonlijk aan de start verschijnen. Zij zwommen de 50 schoolslag, 100 rug- en vrije slag.

Zwembril

Voor Rens was er een verbetering van ruim een seconde op de vrije slag en dit had meer kunnen zijn als zijn zwembril op zijn ogen was blijven zitten. Mirthe wist op alle onderdelen zich te verbeteren en ook haar tijden op de 50 rug- en vrije slag waren goed voor nieuwe toptijden. De grootste verbetering behaalde ze op de 100 'rug', ze zwom ruim vijfentwintig seconden sneller.

Lonneke, de zus van Mirthe, liet zien dat er met haar ook rekening gehouden moet worden. Op de 'vrij' haalde ze ruim zes seconden van haar tijd en op de schoolslag was dit bijna twee seconden. Floor zwom op de 100 'vrij' ruim twee seconden van haar tijd en later verraste ze met een hele goede 100 rugslag. Ook Romée en Roos zwommen een goede 100 rug- en vrije slag met nieuwe toptijden. Roos wist op de vrije slag zelfs de limiet voor de 'Brabantse' te zwemmen en later op de 50 schoolslag was ze ook sneller dan ooit.

Nicole had deze middag de pech net iedere keer boven haar tijden te blijven. Aan het einde van de dag zwom ze samen met Romée, Floor en Roos naar de derde plaats in de 4x50 wisselslag estafette.