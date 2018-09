Proloog wintercompetitie

WERKENDAM/REGIO • De regionale offroadwintercompetitie gaat zaterdag 13 oktober van start in Noordeloos.

De proloog is al op zaterdag 29 september in de Noordwaard (Biesbosch). De deelnemers rijden een tijdrit waarvan de uitslag bepalend is voor de startopstelling in de eerste wedstrijd. De route van de tijdrit is deels onverhard.

Organisatie: Stichting Wieler Vrienden Werkendam en RC Jan van Arckel.