Veertien turnsters WIK naar regiofinale

WIJK EN AALBURG • Veertien selectieturnsters van WIK hebben zich geplaatst voor de regiofinale.

Op 7 april turnen Noa, Yara, Fenne, Maddy, Feline, Lieve, Isa, Anouk, Mirthe Lankhaar en Estelle in Loon op Zand. Sarissa, Noor, Emma en Fenna turnen 14 april hun finale in Prinsenbeek.

WIK is uiteraard ook heel trots op de andere selectie turnsters. Een aantal van hen zijn afgelopen jaar gepromoveerd en hebben nieuwe elementen moeten turnen in de twee voorrondes. Ook kampt een aantal turnsters met vervelende blessures, maar deze meiden blijven ondanks het blessureleed erg betrokken bij de groep en zetten zich goed in.

Al deze meiden hebben onder leiding van hoofdtrainsters Manon en Amke Vlastuin het afgelopen halfjaar veel vorderingen gemaakt.