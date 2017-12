Nieuwendijker Ruben van der Stelt wordt derde

• Ruben van der Stelt in actie in Hoornaar. (Foto: Jan de Bruin)

• Ruben van der Stelt in actie in Hoornaar. (Foto: Jan de Bruin)

HOORNAAR • Nieuwendijker Ruben van der Stelt is zaterdag derde geworden bij de laatste wedstrijd voor de wintercompetitie van 2017.

In de A-klasse (licentiehouders) deden in Hoornaar 39 rijders mee. Met de leiderstrui om de schouders had Max de Jong genoeg inspiratie om meteen vanaf de start een mooie voorsprong te nemen. Bart van den Berg leidde de achtervolging met Tijmen Pesselse, Rijswijker Mika Bouman, Kenny Bongers en Kjell Roerbag in zijn wiel.

Kettingbreuk

Zo leek de strijd om de tweede plaats te gaan, maar na enkele ronden stond Max de Jong aan de kant met een kettingbreuk.

Tot zijn geluk kon hij via de stand van Brouwer Bikesport voor een snelle reparatie zorgen, zodat hij de wedstrijd kon vervolgen. Intussen was Pim van der Marel opgerukt naar de eerste plaats en kwam de dreiging vanuit de achterhoede. Jens van de Dool en Jesse Bikker kwamen steeds dichterbij maar Niels Wubben - in 2015 nog professioneel veldrijder - kwam in de eindfase nog tot de tweede plaats.

De jonge Ruben van der Stelt verweerde zich uitstekend met een derde plaats. Ook Max de Jong kon na zijn mankement nog een aantal plaatsen terugwinnen en hield met de zesde plaats de leiding in het klassement. Mika Bouman staat daarin vierde.

In de B-klasse (recreanten) was het Koen van Wijngaarden uit Giessenburg die met de overwinning aan de haal ging. Hij voert ook het algemeen klassement aan, gevolgd door Leon Slingerland uit Schoonhoven en Jacco van Mastrigt uit Nieuwendijk.

Bij de dames blijft plaatsgenoot Noa Stolk koploper. De wedstrijd zaterdag in Hoornaar werd daar gewonnen door Riikka Vreeswijk-Kelja uit Gorinchem.