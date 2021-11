‘Onderzoek mogelijkheid sneltest aan de deur’

REGIO • De fractie van AltenaLokaal maakt zich zorgen over de tweedeling die momenteel ontstaat door het gebruik van de coronatoegangspassen en vraagt het college om alternatieven te onderzoeken.

“Landelijk zien we dat er een 2-deling ontstaat rondom de coronatoegangspassen, waarbij onze lokale ondernemers, dorpshuizen en andere exploitanten het niet gemakkelijker hebben gekregen met deze maatregel,” begint raadslid Philip den Haan de brief, waarin hij het college vragen stelt over de coronapas.

Zo noemt Den Haan het voorbeeld van een in juni verkregen coronapas, die niets zegt over een huidige besmetting, maar wel toegang geeft zonder nadere controle. “Verder is er ook (landelijk) discussie of een QR-code wel voldoende zekerheid biedt op een actuele, gezonde situatie, los van feit dat we ons met z’n allen inzetten om verspreiding van het coronavirus zo klein mogelijk te houden.”

Geen testlocatie in Altena

“Binnen Altena is er geen locatie waar er toegangstesten worden afgenomen om een QR-code te krijgen, waardoor het voor onze (niet-gevaccineerde) inwoners lastiger is om spontaan een bezoek aan de bioscoop, een restaurant of iets anders te brengen, hetgeen het lastiger maakt om deel te kunnen nemen aan de samenleving. De fractie van AltenaLokaal wil er voor waken dat mensen in onze gemeenschap uitgesloten raken,” licht Den Haan toe.

AltenaLokaal vraagt onder meer of het college bereid is te onderzoeken of exploitanten naast de controle van de huidige coronapas ook de mogelijkheid kunnen krijgen om bezoekers (tegen betaling) een sneltest aan te bieden, zodat de controle ter plekke plaats kan vinden.