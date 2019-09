Prins Willem Alexanderschool zamelt afgedankte apparaten in

EETHEN • De Prins Willem Alexanderschool uit Eethen gaat met een inzamelactie van Wecycle sparen voor een mooie beloning. Tot half november zamelen zij afgedankte kleine elektrische apparaten in en ontvangen daarvoor een beloning en een Wecycle Recycle Certificaat.

De inzamelactie heeft een educatief karakter: de scholen ontvangen actiemateriaal en een schoolkrant met puzzels en informatie over recycling van apparaten en lampen. Om het geleerde in praktijk te brengen, zamelt een school ten minste 75 kleine apparaten in. Iedere deelnemende school ontvangt hiervoor een leesboekenpakket naar keuze of een digitale camera en een Wecycle Recycle Certificaat.

Jarige Job

Daarnaast doneert Wecycle voor elke deelnemende school een verjaardagspakket aan stichting Jarige Job. Deze stichting zorgt ervoor dat ook kinderen uit minder bedeelde gezinnen hun verjaardag kunnen vieren met cadeautjes en traktaties. De inzamelactie loopt van 9 september tot en met 11 november.

Voor de volgende generatie

Wecycle organiseert al jaren inzamelacties op basisscholen en met succes. "Kinderen komen steeds jonger met steeds meer elektrische apparaten in aanraking", zegt Jan Vlak, directeur van Wecycle. "Denk aan een telefoon, elektrische tandenborstel, spelcomputer of radio. Maar ook het lampje dat naast hun bed staat, is een apparaat. We willen daarom al vroeg bijbrengen dat deze spullen na afdanking moeten worden ingeleverd voor recycling."

Het e-waste dat Wecycle inzamelt, wordt voor 95 procent nuttig toegepast. Zo krijgen grondstoffen een tweede leven. In 2018 is 105 miljoen kilo e-waste ingezameld en gerecycled. Hiermee is een CO2-uitstoot vermeden van 294 miljoen kilo.