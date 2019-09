'De Oude School' in Drongelen viert zestigjarig bestaan

DRONGELEN • Al zestig jaar zorgt Stichting Dorpsbelangen Drongelen voor vertier in het dorp. Volgende week wordt er met allerlei activiteiten bij het jubileum stilgestaan.

Een klein dorp leefbaar houden vraagt saamhorigheid. De Stichting Dorpsbelangen Drongelen probeert het dorpshuis De Oude School al decennia lang daarvoor als een soort hart van de gemeenschap te laten fungeren.

Daarin slaagt het elfkoppige bestuur, met daar omheen heel veel vrijwilligers, wonderwel. "Onze locatie is een punt van samenkomst voor jong en oud", zegt bestuurder en manusje van alles Marco van der Zwan. Samen met drie andere bestuurders (Jeroen van Houdt, Edwin Sankalla en Tom Roubos) maakt hij deel uit van de feestcommissie.

Ontmoeten

De evenementen, die door de jaren heen in en rond het dorpshuis op touw worden gezet, sporen de inwoners aan om elkaar op allerlei manieren te ontmoeten. "Het dorpshuis is ook alles wat we hier hebben. Een lekkere plaats om gezellig te buurten", zegt Edwin Sankalla.

Sankalla is geen echte Drongelnaar. Hij kwam een aantal jaren geleden in Drongelen wonen. Inmiddels is hij al weer een jaar of vijf bestuurder. Sankalla is een voorbeeld dat je als 'import Drongelnaar' de gemeenschap ook van waarde kan zijn. Hij bleef niet aan de zijlijn staan. "Je moet er natuurlijk wel voor open staan. Ik vind het leuk om wat voor de gemeenschap te betekenen", legt de man, die de public relations van de stichting voor zijn rekening neemt, uit.

Tolerant dorp

Drongelen telt weinig openbare gelegenheden. Ook geen winkels of grote bedrijven. Wel telt het wat fruitbedrijven en een restaurant (De Foeks). De commissieleden karakteriseren Drongelen als een tolerant dorp. "Hier mag veel. De mensen staan open voor elkaar. Een gemeenschap die met elkaar omgaat."

Dorpshuis De Oude School probeert de leegte qua openbare gelegenheden op te vullen. In 1984 werd het voormalige schoolgebouw omgetoverd tot dorpshuis als vervanger van het oude gebouw dat verderop aan dezelfde weg stond. De Oude School kreeg vooral ook bekendheid door de disco. Maar dat evenement stierf in 2005 een langzame dood. "In 2009/2010 hebben we nog wel geprobeerd de disco nieuw even in te blazen maar tevergeefs", zegt Jeroen van Houdt.

Van kraamfeest tot uitvaart

De Oude School is er niet alleen voor vertier en gezelligheid. Het is ook een plaats waar de Drongelnaren besloten feesten en bijeenkomsten kunnen houden. "Van kraamfeest tot uitvaart", legt Van Houdt uit.

Onderhoud

Door de loop van tijd is het 'oude schoolgebouw' op allerlei manieren onderhanden genomen. Het heeft tegenwoordig een bruincafé-achtige uitstraling. "We proberen het gebouw zo goed mogelijk te onderhouden", zegt Van der Zwan. "We hebben er ook een terras bijgebouwd. Op onze bouwagenda staan nog wat opknappers. Zo willen we binnen afzienbare tijd de keuken refreshen."

Momenteel wordt er naast het dorpshuis door de dorpsraad een chilhut voor de jeugd gebouwd en werd er eerder een speeltuintje gerealiseerd. Kortom: Rond en in De Oude School klopt het Drongelense hart.

Jubileumfeest

Het jubileumfeest begint op de dag dat de Stichting 'haar verjaardag' viert: dinsdag 10 september. Gedurende vijf dagen worden er allerlei activiteiten voor jong en oud georganiseerd. De leden van de feestcommissie onderstrepen dat alle evenementen gratis toegankelijk zijn. "Alles laagdrempelig." Eén van de hoogtepunten moet op zaterdagavond de reünie-disco worden. "We willen dan de tijd van toen terug te halen en hopelijk komen er veel oud bezoekers even een kijkje nemen."

Programma

In een huis aan huis verspreid programmaboekje staat alle verdere informatie over de activiteiten en daarin zijn ook de inschrijvingsformulieren opgenomen. Een samenvatting:

Dinsdag 10 september:

• 19.30 uur: opening feestweek door wethouder Matthijs van Oosten. Aansluitend is er een tentoonstelling over 60 jaar Stichting Dorpsbelangen Drongelen. Inloop vanaf 19.00 uur.

Woensdag 11 september:

• 14.00 uur: Clown Wilco

• 15.30 uur: Roofvogelshow

• 18.00 uur: Een bijzondere Eten voor Ouderen.

Donderdag 12 september:

• 19.30 uur: Pubquiz

Vrijdag 13 september:

• 20.00 uur: Optredens van Fenderlee en The last Lane

Zaterdag 14 september:

• 12.00 uur Drongelense dorpsbrunch

• 20.30 uur: Feestavond met reünie-disco

